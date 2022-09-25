عمراني :”لست راضيا على اللاعبين وسنعمل على تصحيح الأخطاء”

كشف مدرب شبيبة القبائل عبد القادر عمراني عن أسباب التعادل المخيّب الذي حقّقه رفقة لاعبيه امام الضيف مولودية البيض.

وقال عمراني في تصريح له لـ “النهار” عقب اللقاء :”المقابلة شهدت اندفاعا كبيرا من اللاعبين و جاءتنا فرصة أو اثنين لكن لم نعرف كيفية استغلالها جيّدا”.

كما اضاف “لست راضي على المردود و لم نشتغل بطريقة جيّدة خاصة في الوسط و الدفاع”.

كما ختم عمراني :”سنعمل ما وسعنا لتصحيح الأمور السلبية والأخطاء التي وقعنا فيها للعودة الى السكة الصحيحة”.

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