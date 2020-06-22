عمراني: “لم أندم على مغادرة شباب بلوزداد وهو قادر على التتويج بالبطولة”

أكد المدرب عبد القادر عمراني، أنه لم يندم على مغادرته فريق شباب بلوزداد، رغم اعترافه بأن هذا الأخير يملك كل الإمكانيات اللازمة للتتويج ببطولة هذا الموسم.

وصرح عمراني، لتلفزيون “النهار”: “شباب بلوزداد يملك التشكيلة، والإمكانيات التي تسمح له بالتتويج ببطولة هذا الموسم”.

وأثنى عمراني على إدارة الشباب قائلا: “في كل الأندية الجزائرية، الأساس هو الإدارة، هي القادرة على جعل الفريق قوي”.

وتابع: “لم أندم على أي قرار اتخذته، لأنني أملك قناعة بأن ما قمت به هو الصواب، لم أرد خسارة العمل الذي قمت به، وفضلت ترك مكاني نظيفا، والوقت كفيل بإنصافي”.