عمراني :”لم نُتوج بعد واللقب سيكون بعرق جبيننا”

إعتبر عبد القادر عمراني، مُدرب شباب قسنطينة، بأن أشباله لم يتوجوا بعد بلقب البطولة، وبأنهم مُطالبون بحسم الأمور أمام البليدة.

وقال في تصريحات للقناة الأولى :”تنقصنا نقطة واحدة، ونأمل أن نعود بها من البُليدة، وبالنسبة لي لم نُتوج لحد الساعة”.

وأردف :”لقد ضحينا طيلة الموسم، واللقب سيكون بعرق جبيننا، واللاعبون واعون بحجم المسؤولية المُلقاة على عاتقنا من أجل حسم الأمور”.

وأشاد التقني المُخضرم بإدارة “السياسي” والدعم الكبير الذي تُقدمه لزملاء، محمد لمين عبيد مما سمح لهم بالتركيز على الملعب لا غير.