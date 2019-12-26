عمراني: “لهذا السبب قررت مغادرة شباب بلوزداد”

الرياضة
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عمراني: “لهذا السبب قررت مغادرة شباب بلوزداد”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف المدرب عبد القادر عمراني، السبب الذي دفعه لرمي المنشفة، من على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد.

وصرح عبد القادر عمراني، اليوم الخميس، للإذاعة الوطنية: ” للأسف اليوم اتفقت مع رئيس فريق شباب بلوزداد، على الطلاق بالتراضي”.

وأضاف: “قدمت كل ما لدي لهذا الفريق، وكان شرف كبير بالنسبة لي العمل في شباب بلوزداد، لهذا فضلت الخروج من الفريق نظيفا مثلما دخلته”.

وعن سبب هذا القرار أوضح عمراني: “كثر الحديث والمشاكل في الآونة الأخيرة، لهذا فضلت مغادرة النادي مرغما، حيث رفضت مواصلة العمل في ظروف مشحونة”.

وختم عبد القادر عمراني: “أدعوا الأنصار للإلتفاف حول فريقهم، ودعم المدرب الذي سيخلفني، لبلوغ الأهداف المنشودة في نهاية الموسم”.


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