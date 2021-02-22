عمراني: “مباراة الترجي ستكون مختلفة تماما عن مواجهة الزمالك”

الرياضة
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عمراني: “مباراة الترجي ستكون مختلفة تماما عن مواجهة الزمالك”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر مدرب مولودية الجزائر، عبد القادر عمراني أن المواجهة التي تنتظر فريقه، أمام الترجي التونسي، سيكون مختلفة عن مواجهة الزمالك.

وصرح عمراني، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “مباراتنا المقبلة أمام الترجي ستكون مختلفة تماما عن تلك التي واجهنا فيها الزمالك”.

وأضاف: “في دور المجموعات نواجه أحسن الأندية الإفريقية، لأن هذه الأندية متعودة على الفوز بهذه البطولة، الترجي، والزمالك يملكان تجربة كبيرة في هذه المنافسة”.

وتابع عبد القادر عمراني: “المباراة ستجرى على ملعبنا، علينا أن نحسن تسييرها بعدم تلقي أهداف، والتحلي بالصبر لنتمكن من التسجيل”.


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