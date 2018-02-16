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عمراني: “مباراة المولودية مهمة بالنسبة لنا أكثر من الخصم”

الرياضة
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عمراني: “مباراة المولودية مهمة بالنسبة لنا أكثر من الخصم”
بقلم كريم.تيغرمت

اعتبر مدرب شباب قسنطينة عبد القادر عمراني، أن مباراة اليوم تعتبر أكثر أهمية بالنسبة لفريقه مقارنة بالمنافس مولودية الجزائر.

وصرح عبد القادر عمراني للإذاعة الوطنية: “المقابلة مهمة بالنسبة لنا أكثر من المولودية، لأننا نلعب على البطولة فقط بعد اقصائنا من كأس الجمهورية”.

وأضاف: “المولودية وعلى غرار البطولة الوطنية، تنافس أيضا على كأس الجمهورية، ورابطة أبطال إفريقيا، عكس فريقنا”.

وبخصوص المباراة أضاف عمراني: “مباراة اليوم ليست منعرج البطولة بالنسبة لنا، لازال هناك العديد من المباريات، لكنها تبقى مباراة مهمة”.

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