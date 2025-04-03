عمراني: “مباراتنا أمام بارادو مهمة ومصيرية بالنسبة لنا”

تحدث مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني، عن التحضيرات التي أجراها فريقه استعدادا لمباراة ضد بنادي بارادو، مبرزا في ذات الوقت أهميتها بالنسبة لفريقه.

وصرح عمراني، في هذا الخصوص: “الفريق ليس في أفضل أحواله معنويا، ما جعلنا ندخل في تربص مغلق، للعمل على الجانب البسيكولوجي”.

كما أضاف: “حاليا نحن جاهزون، وأتمنى أن نتفادى ارتكاب نفس الأخطاء السابقة، كون أغلبية الهزائم التي تلقيناها كانت بسبب أخطاء دفاعية فردية”.

وتابع مدرب مولودية وهران، عبد القادر عمراني: “مباراتنا المقبلة أمام بارادو، مهمة بالنسبة لنا، ومصيرية، لكن لدي ثقة في لاعبينا”.