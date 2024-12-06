عمراني: “مباراتنا أمام ستاد أبيدجان ستكون مفتوحة من الجانبين”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، رأيه بخصوص مباراتهم المقبلة أمام ستاد أبيدجان، والأمور التي يجب على لاعبيه التركيز عليها لتحقيق الفوز.

وصرح عمراني، للإذاعة الوطنية: “صحيح أن منافسنا ستاد أبيدجان، انهزم في مباراته الأخيرة، لكن المقابلات لا تتشابه”.

كما أضاف: “علينا نحن تقديم ما يلزم للفوز باللقاء، بتسيير ربع ساعة الأول جيدا، تفادي الأخطاء، والتركيز التام”.

وتابع عبد القادر عمراني: “المباراة ستكون مفتوحة من الفريقين، ومن جهتنا علينا الاعتماد على السرعة في اللعب، بالتمريرات القصيرة، وفرض ريتمنا في المباراة”.