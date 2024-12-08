عمراني: “مباراتنا أمام ستاد أبيدجان كانت حاسمة وسعداء بالنقاط الثلاث”

أبدى مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، سعادته بالفوز الذي حققه فريقه أمام ستاد أبيدجان، رغم إبداء عدم رضاه التام عن الآداء.

وصرّح عمراني، عقب فوزهم بهدف دون رد، أمام ستاد أبيدجان، برسم الجولة الثانية من دور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا: “نحن جد سعداء لتمكننا من حصد النقاط الثلاث”.

كما أضاف: “المباراة كانت حاسمة بالنسبة للفريقين، كون كلانا انهزم في مباراته الأولى، وكنا مجبرين على تحقيق الفوز”.

وأردف: “خلقنا عدة فرص تهديفية في الشوط الأول، وكنا قادرين على التهدفي، وفي الشوط الثاني تراجعنا بدنيا نوعا ما”.

وتابع عبد القادر عمراني: “كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل، بالنظر لامكانيات لاعبينا، لولا الأخطاء الفردية العديدة التي ارتكبناها، كما أن الرطوبة صعّبت من مهمة لاعبينا”.