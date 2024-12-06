عمراني: “مباراتنا أمام ستاد أبيدجان لا تقبل القسمة على اثنين”

اعتبر مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني، بان مباراتهم المقبلة أمام نادي ستاد أبيدجان الإيفواري، لا تقبل القسمة على اثنين.

وقال عمراني في هذا الخصوص، اليوم الجمعة، في تصريح للاذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام ستاد أبيدجان، مهمة جدا ولا تقبل القسمة على اثنين”.

كما أضاف: “لا نملك خيار آخر في مواجهة ستاد أبيدجان، غير العودة بالفوز للذهاب إلى أبعد حد في هذه المنافسة الإفريقية”.

وتابع عبد القادر عمراني: “البقاء قي سباق دور المجموعات يمر عبر هذه المباراة، ولا خيار أمامنا غير الفوز”.