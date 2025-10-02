عمراني: “مباراتنا ضد السياربي ستكون معقدة وعلينا الظهور بنفس الثقة”

اعترف مدرب مستقبل الرويسات، عبد القادر عمراني، بصعبوة المباراة المقبلة التي ستجمعهم بفريق شباب بلوزداد.

وصرح عمراني، في تصريحاته الخاصة بهذه المواجهة: “أجرينا تحضيرات عادية تحسبا لمواجهة شباب بلوزداد، وكل المباريات صعبة سواء في ملعبنا، أو خارج الديار”.

كما أضاف: “سنواجه فريق محترم متعود على لعب الأدوار الأولى، وهو يمر حاليا بمرحلة صعبة، وندرك بأن المباراة ستلعب على الجانبين الذهني، والبدني”.

وأردف: “كل لاعبينا جاهزين، والنتائج الايجابية المحققة تمنحهم ثقة أكبر، لكن هذا غير كاف، كونه لازال ينتظرنا عمل كبير لتحسين مردودنا من مباراة لأخرى”.

وتابع عبد القادر عمراني: “مباراتنا ضد شباب بلوزداد لن تكون سهلة، ستكون معقدة، وأهم شيئ هو تركيز لاعبينا طيلة المباراة، والثقة التي ستكون لديهم، لخوض لهذه المباراة مثل المباريات السابقة”.

يذكر أن مستقبل الرويسات، سيحل ضيفا على فريق شباب بلوزداد، غدا الجمعة، برسم الجولة السابعة من البطولة المحترفة.