عمراني: “مباراتنا ضد شباب قسنطينة صعبة ومفخخة”

اعترف مدرب شبيبة الساورة، عبد القادر عمراني، بصعوبة المباراة التي ستجمعهم اليوم الجمعة، بشباب قسنطينة، والتي من شأنها أن تسمح لفريقه بضمان مشاركة في رابطة أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وصرح عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “فريقنا قدم مشوار بطل، وهذا راجع للمجهودات الكبيرة التي بذلها الجميع”.

كما أضاف: “اللاعبين بذلوا مجهودات كبيرة، والآن تبقت لنا المباراة الاخيرة للموسم، والتي من شأنها أن تسمح للفريق بضمان مشاركته في رابطة الأبطال”.

وأردف: “مقابلات آخر الموسم تكون دائما صعبة، خاصة في ظل تذبذب البرمجة، ما يؤثر على مردود الفريق بدنيا، وفنيا”.

وتابع عبد القادر عمراني: “مقابلة اليوم صعبة جدا، ومفخخة، خاصة في غياب الجمهور، رغم أن شباب قسنطينة لم يتبقى له أي هدف هذا الموسم”.

يذكر أن شبيبة الساورة، يستقبل سهرة اليوم الجمعة، الضيف شباب قسنطينة، برسم الجولة الـ30، والأخيرة من البطولة المحترفة.