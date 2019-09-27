عمراني متخوف من أرضية ميدان “5 جويلية” قبل مواجهة “بيراميدز”

الرياضة
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عمراني متخوف من أرضية ميدان “5 جويلية” قبل مواجهة “بيراميدز”
بقلم أمير بهلول

أبدى عبد القادر عمراني، مدرب شباب بلوزداد تخوفه من أرضية ميدان “5 جويلية” قبل مواجهة “بيراميدز” لحساب لقاء العودة في كأس الكاف.

وقال “عمراني” في تصريحه للإذاعة الوطنية: “ملعب 5 جويلية عائق كبير بالنسبة للاعبين وشهدنا إصابات كبيرة للاعبين الذين شاركوا من مختلف الأندية”.

وأضاف: “سنواجه فريق صعب المنال متكامل ولديه لاعبين مميزين، نتأسف على الفرص الضائعة في مصر”.

وتابع: “علينا التأكيد على نتيجة الذهاب، نشكر الإدارة التي تدعم الفريق وعلى الجماهير أن تساندنا في هذه المباراة”.

في حين ختم كلامه: “على اللاعبين أن يكونوا مركزين في المباراة حتى نحقق التأهل للدور المقبل”.


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