إعــــلانات
الرياضة

عمراني مدربا جديدا لشباب بلوزداد

بقلم فيصل زيان بوزيان
عمراني مدربا جديدا لشباب بلوزداد
  • 51
  • 0

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع المدرب عبد القادر عمراني، خلفا للمقال، كورونتين مرتينز، بسبب سوء النتائج.

وأعلنت إدارة “السياربي” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعاقدها رسمياً مع عمراني ليكون مدرباً جديداً للفريق. دون أن تكشف تفاصيل أخرى عن مدة العقد.

وسيبدأ المدرب، عبد القادر عمراني، مشواره مع الشباب، بداية من مواجهة الداربي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبل.

للإشارة، سبق لـ عمراني أن خاض تجربة تدريبية مع شباب بلوزداد، موسم 2016-2017، وتوج معه بكأس الجمهورية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/cClaQ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر