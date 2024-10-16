عمراني مدربا جديدا لشباب بلوزداد

أعلنت إدارة شباب بلوزداد، اليوم الأربعاء، تعاقدها مع المدرب عبد القادر عمراني، خلفا للمقال، كورونتين مرتينز، بسبب سوء النتائج.

وأعلنت إدارة “السياربي” عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك تعاقدها رسمياً مع عمراني ليكون مدرباً جديداً للفريق. دون أن تكشف تفاصيل أخرى عن مدة العقد.

وسيبدأ المدرب، عبد القادر عمراني، مشواره مع الشباب، بداية من مواجهة الداربي المرتقبة أمام اتحاد العاصمة، يوم الجمعة المقبل.

للإشارة، سبق لـ عمراني أن خاض تجربة تدريبية مع شباب بلوزداد، موسم 2016-2017، وتوج معه بكأس الجمهورية.