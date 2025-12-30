عمراني مدربا جديدا لشبيبة الساورة

أعلنت إدارة شبيبة الساورة، اليوم الثلاثاء، رسميًا تعيين المدرب عبد القادر عمراني على رأس العارضة الفنية للفريق، في خطوة تهدف إلى إعطاء نفس جديد للتشكيلة وتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة من الموسم.

وسيساعد عمراني في مهمته المدرب بوعزة عبد اللطيف، الذي تم تعيينه مدربًا مساعدًا، حيث يعوَّل عليه للمساهمة بخبرته في الجوانب التكتيكية والتحضيرية.

كما قررت إدارة “نسور الجنوب” تعزيز الطاقم الفني بتعيين نذير هدروق محضّرًا بدنيًا جديدًا للفريق، تحسبًا لرفع الجاهزية البدنية للاعبين ومواجهة ضغط المباريات القادمة.