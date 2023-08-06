عمراني مدربا جديدا لوفاق سطيف

عيّن مجلس إدارة وفاق سطيف الجديد، بقيادة الرئيس عبد الحميد رايس، التقني عبد القادر عمراني، مدربا للفريق، تحسبا للموسم الكروي الجديد 2023-2024.

وسجل عمراني، حضوره اليوم الأحد، في حفل نقل ملكية الوفاق إلى مجمع “سونلغاز” إلى جانب عدد من الوجوه الكروية في سطيف، والتي حظيت بفرصة العمل في الوفاق، على غرار اسعد بورحلي، الذي سيشغل منصب مساعد المدير التقني للشباب.

وكشفت إدارة الوفاق عن تعيين عمراني مدربا، بمساعدة عمروش لطفي، وبن حاحا لياس مدربا للحراس، وبولاحجيلات ضياء الدين مديرا رياضيا، وبلعيد في منصب محضر بدني، بينما سيشرف ياسين سلاطني، على تشكيلة الآمال.