عمراني: “مسؤولو شركة آبار إتصلوا بي وطالبوني بالتنقل إلى حاسي مسعود”

أكد المدرب السابق لفريق شباب قسنطينة عبد القادر عمراني أنه تلقى إتصال من طرف مسؤولي شركة آبار المالكة لغالبية أسهم فريق السي أس سي من أجل التنقل إلى حاسي مسعود والإجتماع بهم.

وتحدث عمراني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الأربعاء حول مستقبله التدريبي قائلا:

” الأمر الذي أفتخر به أنني قمت بالعمل على حساب صحتي وعلى حساب عائلتي، لكن النتائج التي كانت سلبية لم نكن نتوقعها خصوصا بالنظر إلى التحضيرات التي قمنا بها”.

وأضاف: ” ملاك الشركة إتصلو بي أمس من أجل اللحاق بهم في حاسي مسعود والتحدث ..لكن هذا لا يعني أنني سأعود للفريق”.