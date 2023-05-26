عمراني: “من الطبيعي أن يكون طموحنا بلوغ نهائي كأس الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
اعتبر مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر عمراني، بأن طموح فريقه في بلوغ نهائي كأس الجزائر، هو حلم مشروع.
وصرح عمراني، اليوم الجمعية للإذاعة الوطنية: “مقابلات البطولة، والكأس لا تتشابة، فكل مباراة لها طابعها الخاص”.
كما أضاف: “المشكلة التي قد تواجهنا في مباراة شبيبة الساورة، على ملعب وهران، هي عدم تعود لاعبينا على الملعب المعشوشب طبيعيا والذي يتطلب مجهودات بدنية معتبرة”.
وتابع عبد القادر عمراني: “من الطبيعي أن يكون طموحنا التأهل لنهائي كأس الجمهورية، بعد بلوغنا هذا الدور النصف نهائي”.
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