عمراني: “نقص التركيز والثقة في النفس كلفنا الهزيمة أمام الوفاق”

أرجع مدرب أولمبي الشلف، عبد القادر عمراني، الهزيمة التي تلقاه فريقه لقلة تركيز، وغياب الثقة في النفس لدى لاعبيه.

وصرح عمراني، لتلفزيون “النهار”: “الفريقين أظهرا إدرادة كبيرة للفوز بهذه المباراة، ومن جهتنا أضعنا فرصة كثيرة بسبب قلة التركيز، ونقص الثقة في النفس”.

كما أضاف: “وفاق سطيف سجل علينا هدف قاتل في نهاية الشوط الاول، اثر خطئ فردي، ما أثر على معنويات لاعبينا”.

يذكر أن وفاق سطيف أحرز ثلاثة نقاط ثمينة، بفوزه على أولمبي الشلف، بهدف دون رد، من تسجيل نكيمبي.