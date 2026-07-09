عمراني: “نملك لاعبين موهوبين ونسعى لتدعيم التعداد بأسماء جديدة”

تحدث مدرب أولمبيك أقبو، عبد القادر عمراني، عن التعداد الحالي الذي يظمه فريقه، أين أكد عزمهم القيام بتدعيمات أخرى تحسبا للموسم الجديد.

وصرح عمراني، في هذا الخصوص: “نملك عدة لاعبين شبان في التعداد الحالي للفريق، والذين يملكون امكانيات في المستوى”.

كما أضاف: “نسعى تدعيم الفريق بلاعبين جدد خلال الفترة الحالية، وستكون هذه التدعيمات على مستوى خطي الدفاع، ووسط الميدان”.

يذكر أن أولمبيك أقبو، استقدم عدة لاعبين في المريكاتو الصيفي الجاري، على غرار كل من زعلاني، بلحران، بوسليو، بوتيش، وغيرهم، في انتظار صفقات أخرى.