عمراني: “هدفنا العودة بالتأهل لكن مهمتنا لن تكون سهلة”

أكد مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عزم فريقه على العودة بالتأهل للدور المقبل من كأس “الكاف”، خلال مواجهة نادي القطن التشادي.

وصرح عمراني، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “ندرك أن مهمتنا لن تكون سهلة، أمام فريق القطن التشادي، الذي ليس لديه ما يخسره”.

وأضاف مدرب الشباب: “الفريق المنافس سيستغل عاملي الملعب، والجمهور في هذه المباراة، ونحن ندرك جيدا ما ينتظرنا”.

وتابع عبد القادر عمراني: “سنقدم كل ما لدينا في هذه المباراة لتحقيق الأهم، وهو العودة بالتأهل للدور المقبل”.

يذكر أن شباب بلوزداد، تنقل صباح اليوم الخميس، إلى التشاد، في طائرة خاصة، لخوض مباراة العودة أمام القطن التشادي، لحساب الدور التمهدي لكأس “الكاف”.