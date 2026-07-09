عمراني: “هدفنا تكوين فريق تنافسي ولعب الأدوار الأولى”

كشف مدرب أولمبيك أقبو، عبد القادر عمراني، الأهداف التي يسعى بلوغها مع فريقه، في الموسم الجديد.

وصرح عمراني، للصفحة الرسمية للنادي: “خضنا 14 حصة تدريبية لحد الآن، والأمر الايجابي هو عدم وجود اصابات”.

كما أضاف: “هذه الفترة من التحضيرات الصيفية، تحتاج تكاثف مجهودات الجميع بما فيهم اللاعبين، الأطقم الفنية، والطبية، بالإضافة لمسوؤلي الإدارة”.

وأردف: “لمست رغبة لدى مسؤولي النادي، من أجل التقدم بهذا الفريق، وتحقيق نتائج أحسن من الموسم الماضي”.

وتابع عبد القادر عمراني: “هدفنا الأول هو تكوين فريق تنافسي، واللعب على الأدوار الأولى، ويمكننا تحقيق ذلك بالعمل الجاد”.