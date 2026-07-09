عمراني: “هدفنا تكوين فريق تنافسي ولعب الأدوار الأولى”
بقلم كريم تيغرمت
كشف مدرب أولمبيك أقبو، عبد القادر عمراني، الأهداف التي يسعى بلوغها مع فريقه، في الموسم الجديد.
وصرح عمراني، للصفحة الرسمية للنادي: “خضنا 14 حصة تدريبية لحد الآن، والأمر الايجابي هو عدم وجود اصابات”.
كما أضاف: “هذه الفترة من التحضيرات الصيفية، تحتاج تكاثف مجهودات الجميع بما فيهم اللاعبين، الأطقم الفنية، والطبية، بالإضافة لمسوؤلي الإدارة”.
وأردف: “لمست رغبة لدى مسؤولي النادي، من أجل التقدم بهذا الفريق، وتحقيق نتائج أحسن من الموسم الماضي”.
وتابع عبد القادر عمراني: “هدفنا الأول هو تكوين فريق تنافسي، واللعب على الأدوار الأولى، ويمكننا تحقيق ذلك بالعمل الجاد”.
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