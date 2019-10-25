عمراني :”هذا هو سرّ الإنطلاقة القوية للسياربي”

أوضح عبد القادر عمراني مُدرب شباب بلوزداد، بأن النتائج المُحققة بداية هذا الموسم من طرف أشباله لم تأتِ من العدم.

وصرّح قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”أنهينا الموسم الماضي بقوة، وهو ما ساعدنا في طبعة هذا العام، للإنطلاقة بنفس الريتم”.

وأضاف :”لقد تمكنا من ضمان البقاء والفوز بكأس الجمهورية، مما أعطانا دُفعة فيما بعد”.

وأردف :”شركة مادار وسعيد عليق قاما بعمل كبير، حيث أن التشكيلة مُركزة على العمل لا غير، وهو ما أعطى ثماره”.

وأضاف :”اللاعبون أصبحوا يعون حجم المسؤولية المُلقاة على عاتقهم، وعلينا أن نواصل بنفس الجدية في قادم التحديات”.