عمراني: “هذه هي أسباب استقالتي من وفاق سطيف”

كشف المدرب عبد القادر عمراني، الأسباب التي دفعته لرمي المنشفة مبكرا، من على رأس العارضة الفنية لفريق وفاق سطيف.

وصرح عمراني، لتلفزيون “النهار”: “اتصل بي المدير الرياضي للفريق أين طالبني بالتوقيع على الاتفاقية، والقانون الداخلي للفريق”.

كما أوضح: “طالبوني بالتوقيع على اتفاقية تقضي بفسخ عقدي دون تعويض في حال خسارتي ثلاثة مباريات متتالية”.

وأردف: “بالإضافة لذلك، اشترط علي تحقيق المركز الثالث في البطولة، بالإضافة لبلوغ نهائي كأس الجمهورية، التي توجت بها خمسة مرات، دون أن تكون من أهدافي الأساسية”.

وتابع عبد القادر عمراني: “اتفاقي في البداية مع المدير العام لوفاق سطيف، كان تكوين فريق تنافسي بمردود فني في المستوى، مع ضمان البقاء بنهاية مرحلة الذهاب”.

يذكر أن عبد القادر عمراني، أشرف على التحضيرات الصيفية لفريق وفاق سطيف، قبل أن يعلن استقالته عشية انطلاق الموسم الجديد من البطولة المحترفة، ليتم تعيين مكانه المدرب الفرنسي فرانك دوما.