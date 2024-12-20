عمراني:” هذه هي مشكلة سليماني داخل الفريق”

تحدث مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن وضعية المهاجم الدولي ، إسلام سليماني، دخل الفريق في الفترة الأخيرة.

وصرح المدرب، عبد القادر عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مشكلة إسلام سليماني مع مجلس إدارة النادي. ودون الخوض في تفاصيل أخرى، لأنني طوال مسيرتي، لا أحبذ التحدث عن اللاعبين”.

وأضاف المتحدث: “مرحبا بسليماني، أعلم جيدا أن بإمكانه تقديم الإضافة للفريق من خلال تجاربه وخبرته الطويلة. لكن هناك أشياء يجب احترامها، ومصلحة الفريق أولى من أي شيء آخر وتبقى فوق الجميع”.

يذكر أن سليماني لم يتنقل مع بعثة الفريق التي حلّت مساء اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة تحسباً لموجهة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

وغاب المهاجم إسلام سليماني عن آخر مواجهتين لفريقه شباب بلوزداد، أمام كل من ستاد أبيجان في رابطة الأبطال وشبيبة الساورة في الرابطة المحترفة.

وتعود آخر مرة شارك فيها سليماني بقميص شباب بلوزداد، إلى مباراة أولمبي الشلف بتاريخ الفاتح ديسمبر الماضي.