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الرياضة

عمراني: “واثق من قدرة منتخبنا المحلي على تسجيل انطلاقة موفقة في الشان”

بقلم كريم تيغرمت
عمراني: “واثق من قدرة منتخبنا المحلي على تسجيل انطلاقة موفقة في الشان”
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أبدى المدرب الجزائري عبد القادر عمراني، تفاؤله في قدرة منتخبنا المحلي على تسجيل انطلاقة موفقة في الشان، بتجاوز منتخب ليبيا.

وصرح عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “متفائل من قدرة المنتخب الوطني على الفوز أمام ليبيا، وتسجيل انطلاقة موفقة في هذا الشان”.

كما أضاف: “المباراة لن تكون سهلة، كون ليبيا تضم لاعبين من المنتخب الأول، إلا أن عناصرنا الوطنية قادرة على التحدي”.

وأردف: “منتخبنا المحلي أجرى تحضيرات في المستوى تحسبا لهذه المنافسة، ومفتاح مباراة ليبيا هو التركيز والتحكم بالأعصاب”.

وتابع عبد القادر عمراني: “الفوز أمام ليبيا سيكون جد مهم لمنتخبنا، خاصة من الجانب المعنوي كونه سيمنح دفعا قويا لهم في باقي المشوار”.

رابط دائم : https://nhar.tv/pIZL6
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