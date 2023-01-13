عمراني: “واثق من قدرة منتخبنا المحلي على تسجيل انطلاقة موفقة في الشان”
بقلم كريم تيغرمت
أبدى المدرب الجزائري عبد القادر عمراني، تفاؤله في قدرة منتخبنا المحلي على تسجيل انطلاقة موفقة في الشان، بتجاوز منتخب ليبيا.
وصرح عمراني، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “متفائل من قدرة المنتخب الوطني على الفوز أمام ليبيا، وتسجيل انطلاقة موفقة في هذا الشان”.
كما أضاف: “المباراة لن تكون سهلة، كون ليبيا تضم لاعبين من المنتخب الأول، إلا أن عناصرنا الوطنية قادرة على التحدي”.
وأردف: “منتخبنا المحلي أجرى تحضيرات في المستوى تحسبا لهذه المنافسة، ومفتاح مباراة ليبيا هو التركيز والتحكم بالأعصاب”.
وتابع عبد القادر عمراني: “الفوز أمام ليبيا سيكون جد مهم لمنتخبنا، خاصة من الجانب المعنوي كونه سيمنح دفعا قويا لهم في باقي المشوار”.
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