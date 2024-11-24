عمراني وسليماني ينشطان ندوة صحفية

ينشط غدا الاثنين، مدرب شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، مرفوقا بقائد الفريق اسلام سليماني، ندوة صحفية، تحسبا لمواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب افريقي، هذا الثلاثاء، في افتتاح مشوار الشباب ضمن مجموعات “الشامبينز ليغ”.

وكشفت إدارة “السياربي” بأن الندوة الصحفية التي سينشطها عمراني وسليماني. ستنطلق منتصف نهار يوم غدٍ الاثنين، وتليها ندوة خاصة بالفريق الضيف، بداية من الساعة 12:30.

كما أوضحت بأن الندوة الصحفية تسبقها حصة تدريبية للشباب، على أرضية ملعب 5 جويلية، الذي سيحتضن لقاء هذا الثلاثاء.

وذلك، بداية من الساعة 11:00، والتي ستكون أول ربع ساعة منها مفتوحة أمام وسائل الإعلام من أجل أخذ الصور.