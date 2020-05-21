عمراني يتجه للعودة إلى شباب قسنطينة

يتجه عبد القادر عمراني، وبنسبة كبيرة، لخوض تجربة جديدة مع فريقه السابق شباب قسنطينة، بعد فسخ عقده مؤخرا مع فريق الدفاع الحسني الجديدي.

وعملت إدارة السنافر، بقيادة رشيد رجراج، على إقناع عبد القادر عمراني، بتولي العارضة الفنية للفريق، انطلاقا من الموسم المقبل.

وكشفت بعض المصادر، أن عمراني منح موافقته المبدئية، ومن المقرر أن يشرف على عملية الاستقدامات الصيفية، بتحديده للأسماء التي يريد التعاقد معها.

وتعلق إدارة شباب قسنطينة، آمال كبيرة على عبد القادر عمراني، بالنظر لخبرته، ومعرفته الجيدة ببيت السنافر، قصد إعادة سيناريو موسم 2018، بقيادة الفريق من جديد لإحراز الألقاب.