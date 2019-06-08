“عمراني” يدخل التاريخ والسياربي يضمن المشاركة في كأس الكاف

ضمن فريق شباب بلوزداد المشاركة في منافسة كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم الموسم القادم بعد التتويج بكأس الجمهورية.

كما خلف زملاء اللاعب المتألق “أمير سعيود” فريق إتحاد بلعباس الذي كان صاحب كأس الجمهورية الموسم الماضي.

هذا وإلتحق الفريق البلوزدادي بفرق مولودية الجزائر، إتحاد العاصمة ووفاق سطيف ب8 تتويجات كأكثر الفرق المتوجة بكأس الجمهورية في الجزائر.

وتوج مدرب أبناء العقيبة عبد القادر عمراني اليوم بكأس الجمهورية الرابعة في تاريخه بعد أن سبق له التتويج رفقة وداد تلمسان-جمعية الشلف ومولودية بجاية.