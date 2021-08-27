عمراني يستقيل من على رأس العارضة الفنية لوداد تلمسان

وضع المدرب عبد القادر عمراني حدا لمشواره مع فريق وداد تلمسان، كمدرب لهذا الأخير، مع نهاية البطولة الوطنية.

وأعلنت إدارة واداد تلمسان، عن مغادر عمراني للعارضة الفنية، بعد نجاحه في تحقيق هده الفريق بالبقاء ضمن حظيرة الكبار.

ورفض عمراني، مواصلة مهامه على رأس العارضة الفنية للوداد، بسبب المشاكل الإدارية التي يتخبط فيها النادي.

ومن المنتظر أن تكشف إدارة وداد تلمسان خلال الأيام القليلة المقبلة، عن اسم المدرب الجديد للفريق، والذي سيخلف عمراني.