عمراني يضيف هدفه الثالث في البطولة الرومانية

تمكن الفرانكو جزائري بلال عمراني من تسجيل هدفه الثالث في البطولة الرومانية أمام أف سي فولونتاري خلال الموسم الجاري.

كما سجل عمراني الهدف الوحيد في المباراة لصالح فريقه كلوج، التي إنتهت بإمضاء هدف مقابل صفر في الجولة الرابعة عشر.

وبتحقيق الفوز الجديد، يواصل كلوج مطاردة المتصدر ستيوا بوخاريست الذي يبتعد عنه بفارق نقطة فقط.

يذكر، أن الإعلام الروماني ربط إسم المهاجم الجزائري بفريق سيلتيك غلاسكو الإسكتلندي والزمالك المصري الصيف الماضي لكن الأمور لم تسيير على حالها.

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