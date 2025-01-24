عمراني يغيب عن تدريبات شباب بلوزداد ويثير التساؤلات

غاب مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني، عن الحصة التدريبية التي جرت صبيحة اليوم الجمعة، بملعب 20 أوت بالعناصر.

وكشف مصدر “النهار أونلاين”، اليوم الجمعة، غياب مدرب شباب بلوزداد عبد القادر عمراني عن الحصة التدريبية بقرار شخصي منه، وخلفه المدرب المساعد سمير حوحو.

وأضاف المصدر ذاته أن عمراني يفكر في مغادرة فريق “العقيبة” بشكل نهائي. بعدما رفض الرد على اتصالات إدارة الفريق التي حاولت التواصل معه للاستفسار عن سبب غيابه.

وجاء غياب عمراني عن الحصة التدريبية قبل المباراة المهمة أمام نادي بارادو، وقد يفاجئ بالإمضاء لصالح أحد الفرق المهتمة بخدماته، أبرزها مولودية وهران.

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