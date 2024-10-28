عمراني يفند استقالته من تدريب شباب بلوزداد ويرفع التحدي

فند المدرب عبد القادر عمراني أخبار استقالته من العارضة الفنية لشباب بلوزداد رغم الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق.

وقال عبد القادر عمراني في تصريحه اليوم الاثنين لإذاعة البهجة ” تفاجأت عندما علمت بأخبار رغبتي في مغادرة شباب بلوزداد، يجب آن تعلموا أن الوضع صعب وأن الفريق يحتاج إلى الهدوء أكثر من أي شيء آخر”.

وأضاف “هناك مشاكل داخل الفريق ويجب أن أتحمل مسؤولياتي وأقوم بما هو ضروري لمحاولة الخروج من هذه الفترة من الأزمة، نحن بحاجة إلى الهدوء في الوقت الحالي وعلينا أن نفعل كل ما هو ضروري لمحاولة الخروج من هذا الوضع السيء”.

كما ختم المدرب الجديد للفريق البلوزدادي “قد كانت بدايتنا سيئة مع قلة الاستعداد و الكثير من الإصابات، أؤكد فقط أننا نملك رغبة في التغلب على هذه الفترة التي ليست سهلة”.

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