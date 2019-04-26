عمراني يقصف شتال :”راه كبير وماشي أنا لي نربيه”

ظهر عبد القادر عمراني، مُدرب شباب بلوزداد، غاضبا من لاعبه “جمال شتال”، بسبب تصرفاته غير الإنضباطية، وعدم إلتزامه مع الفريق.

وقال في تصريحات للقناة الإذاعية الأولى :”هناك أمر مهم جدا، عندما يكون لاعب وصل لسن معينة، فليس من مهمتي تربيته”.

وأضاف بالعامية :”ماشي أنا لي نوريلو صلاحو، ونحيتو من راسي نهائيا”.

ليُردف :”أنا لدي قناعة، أي لاعب يُريد الإلتزام بطريقة عملي، فمرحبا به، ومن لا يُريد الله يسهل عليه”.

وأكد التقني المُخضرم، بأنه ضاق ذرعا من خرجات صاحب الـ26 عاما، والذي يبدو بأن مشواره مع “السياربي” إنتهى بصفة رسمية.