عمراني ينقل التدريبات إلى مركز الجيش ببن عكنون

قرر المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، نقل التدريبات إلى مركز الجيش، تحضيرا لمواجهة القمة أمام الأهلي المصري، المرتقبة هذا الجمعة.

ويستقبل الشباب الأهلي، بملعب 5 جويلية 62، بداية من الساعة 20:00. في لقاء مصيري لـ “أبناء لعقيبة” برسم رابع جولات دور مجموعات “الشامبينزليغ”.

وأفادت إدارة بلوزداد، اليوم الأربعاء، بأن آخر حصة تدريبية للفريق تحسبا لمواجهة الأهلي. ستجري غدا على الساعة 11:00 بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية ببن عكنون.

مبرزة في المقابل، بأن المدرب عمراني، سينشط رفقة المهاجم أيمن محيوص، ندوة صحفية بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية بداية من الساعة 13:00، تليها الندوة الصحفية الخاصة بالفريق الضيف في حدود الساعة 13:30.