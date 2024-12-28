عمراني يوضّح بخصوص الانشقاقات الموجودة في بلوزداد

خرج المسؤول الأول على العارضة الفنية لفريق شباب بلوزداد، عبد القادر عمراني، عن صمته، للحديث حول الخلافات والانشقاقات التي يشيعها النادي منذ هزيمة القاهرة بسداسية كاملة على يد الأهلي المصري.

وكانت البداية، بانسحاب مساعده الأول، عز الدين رحيم، قبل أن تطفو على السطح، قضية أخرى، تمثلت في مغادرة الحارس زغبة والمهاجم سليماني. مقر إقامة الفريق أمس الجمعة، بسبب رفضهما قرار التواجد في كرسي الاحتياط، في لقاء أقبو.

وفي الندوة الصحفية، التي نشطها أمس، عقب الفوز الشاق أمام أقبو، سُئل عمراني، عن قضية سليماني وزغبة، ورد: “ليس من عادتي الحديث عن المساعدين الخاصين بي أو اللاعبين.. حسبي الله ونعم الوكيل هذه إجابتي”.

وواصل مدرب الشباب: “بالنسبة لسليماني هناك ادارة. لن أتحدث عن اللاعبين، اسألوا الرئيس وسيرد، لن أتحدث للصحافة هناك اشياء داخل البيت أمر منطقي أن تبقى داخله”.

مضيفا: “في كرة القدم يمكن أن تحصل بعض الأمور، لاسيما بعد الهزيمة، لكن لن أقول سوى حسبي الله ونعم الوكيل، وكل واحد يعرف روحو وش يسوى”.

ليعرج عمراني بعدها للحديث عن قضية رحيم. واستقالته من منصبه، قائلا: “لن أتحدث في سني عن اللاعبين والمساعدين، لكن ساعدت.. أقول جيدا ساعدتُ، رحيم كان معي سنة كاملة الموسم الماضي في قسنطينة، وهذا يكفي”.

أما بخصوص الحارس زغبة، قال عمراني: “زغبة حارسي الأساسي. لقد قادنا لانتصارات كثيرة، وبفضله عندنا إلى الواجهة”.

وبرر مدرب الشباب ابعاد حارسه من التشكيلة الأساسية قائلا: “أنا مدرب وأنا المسؤول عن حماية اللاعبين معنويا. زغبة قضى 5 ليالي بيضاء (يقصد تأثره بسداسية الأهلي). لن أضغه تحت الضغط، وسأسعى لاستعادته في أقرب الآجال رغم أن شعال، أدى مباراة قوية أمام أقبو”.