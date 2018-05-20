“عمراني” يُتوج بالبطولة الرومانية رفقة “كلوج”

توج المهاجم الفرانكو جزائري بلال عمراني بالبطولة الرومانية رفقة “كلوج” بعد الفوز بهدف وحيد على “فيتورول كونستانتا” في “البلاي أوف”.

وشارك عمراني أساسيا في لقاء اليوم لكنه لم يتمكن من ترك بصمته بهدف أو تمريرة حاسمة.

وساهم عمراني في تتويج فريقه بنسبة كبيرة بعد أن سجل 8 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة رغم عدم مشاركته بإستمرار.

وأكمل صاحب ال24 ربيعا الموسم كهداف لفريقه مُحققا اللقب الثاني في مشواره بعد كأس الرابطة الفرنسية مع فريق أولمبيك مارسيليا.

وللتذكير فإن عمراني يشغل كل المناصب الهجومية وكان مُرشحا للإلتحاق بالخضر في العديد من المرات.