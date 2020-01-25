عمراني يُثير القلق في رومانيا

أثار المُهاجم الجزائري الأصل، بلال عمراني، حالة من القلق داخل ناديه كلوج الروماني، بعدما تعرض لإصابة على مُستوى كاحله الأيمن.

ويتخوف الجميع على الوضعية الصحية للمهاجم، في هذه الفترة، وهو الذي كان ينوي تغيير الأجواء والإنتقال الى البريمير ليغ الإنجليزية.

وأعرب مُدرب الفريق دان بيتريسكو، عن أمله في إسترجاع خدمات لاعبه في أقرب الآجال الممكنة :”آمل ألا تكون إصابته خطيرة”.

يُشار بأن اللاعب الأسبق لأولمبيك مارسيليا، يمتلك العديد من المُقترحات الإنجليزية، ولكنها لم تتجسد على أرض الواقع لحد الآن.

ونلفت النظر أخيرا، بأن صاحب الـ26 عاما، كان مُرشحا للإلتحاق بالخضر مؤخرا، ولكن قوة المُنافسة حرمته من نيل ثقة بلماضي.