عمراني يُعلق على مشاكل عليق.. مُحيط الشباب ويُحذر

عبّر عبد القادر عمراني، عن أمله في عدم تطور المشاكل بين عليق وبعض الأطراف داخل السياربي لما لا يحمد عُقباه.

وصّرح مدرب شباب بلوزداد قائلا للقناة الإذاعية الأولى :”لست هنا لكي أمنح دروسا لأي كان”.

ليُردف :”لكن تفاصيل تبدو بسيطة ظاهريا، يمكن أن تُصبح مؤثرة على الفريق ككل بشكل سلبي”.

ليضيف :”أتمنى أن تعود المياه الى مجاريها، بإعتبار أن سعيد عليق يقوم بعمل كبير رفقة شركة مادار”.

وواصل :”سيكون من المؤسف أن تذهب كل هذه التضحيات في مهب الريح، بسبب خلافات بسيطة”.

وأشار التقني المُخضرم لضرورة تطهير المُحيط قائلا :”علينا ترك القيل والقال”.

ليختم بتوجيه رسالة مُشفرة :”المُشكل في بلادنا هو أننا لا نعرف أن نتحمل مسؤولية عملنا، دون التدخل في عمل الغير”.