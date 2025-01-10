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الرياضة

عمراني: “سنخوض مباراة مصيرية أمام أورلاندو بيراتس”

بقلم كريم تيغرمت
عمراني: “سنخوض مباراة مصيرية أمام أورلاندو بيراتس”
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أبرز مدرب شباب يلوزداد، عبد القادر عمراني، أهمية المباراة التي تنتظرهم، أمام نادي أورلاندو بيراتس، مؤكدا أن الهزيمة ممنوعة بالنسبة لفريقه.

وقال عمراني، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام أورلاندو بيراتس مصيرية بالنسبة لفرقينا، من أجل الاحتفاظ على حظوظنا في التأهل”.

وأضاف: “هذه المباراة ستكون صعبة على جميع المستويات البدنية والفنية، والهزيمة فيها ممنوعة بالنسبة لنا”.

وأردف قائلاً: “أورلاندو فريق جيد يلعب كرة حديثة، ويملك أحسن المهاجمين في مجموعتنا، ويتمتع بمستوى كبير”.

وتابع عبد القادر عمراني: “لاعبونا واعون بالمسؤولية، وسرّ الفوز في هذا اللقاء هو التركيز، التحكم في الكرة، الفوز بالصراعات الفردية، وبطبيعة الحال تسجيل الأهداف”.

رابط دائم : https://nhar.tv/J5iuF
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