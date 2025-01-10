عمراني: “سنخوض مباراة مصيرية أمام أورلاندو بيراتس”

أبرز مدرب شباب يلوزداد، عبد القادر عمراني، أهمية المباراة التي تنتظرهم، أمام نادي أورلاندو بيراتس، مؤكدا أن الهزيمة ممنوعة بالنسبة لفريقه.

وقال عمراني، اليوم الجمعة، في تصريح للإذاعة الوطنية: “مباراتنا أمام أورلاندو بيراتس مصيرية بالنسبة لفرقينا، من أجل الاحتفاظ على حظوظنا في التأهل”.

وأضاف: “هذه المباراة ستكون صعبة على جميع المستويات البدنية والفنية، والهزيمة فيها ممنوعة بالنسبة لنا”.

وأردف قائلاً: “أورلاندو فريق جيد يلعب كرة حديثة، ويملك أحسن المهاجمين في مجموعتنا، ويتمتع بمستوى كبير”.

وتابع عبد القادر عمراني: “لاعبونا واعون بالمسؤولية، وسرّ الفوز في هذا اللقاء هو التركيز، التحكم في الكرة، الفوز بالصراعات الفردية، وبطبيعة الحال تسجيل الأهداف”.