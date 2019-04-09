عمرة بـ«الفاسيليتي» لعمال التربية خلال رمضان والتسبيق 9 ملايين!

يتم تنظيمها خلال 15 يوما الأخيرة من الشهر الفضيل برحلة مباشرة

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن تنظيم عمرة لشهر رمضان بالتقسيط لصالح منخرطي الاتحاد بما فيهم المتقاعدين.

تدوم 15 يوما من أواخر شهر رمضان عن طريق رحلة مباشرة، فيما أكد الاتحاد أن التسجيلات الأولية تتم عن طريق المكاتب الولائية، ليتم إرسالها إلى المكتب الوطني قبل 25 أفريل.

وحسب الإعلان الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، نظم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عمرة لشهر رمضان بالتقسيط لصالح منخرطي الاتحاد.

بما فيهم المتقاعدين، لمدة 15 يوما من أواخر شهر رمضان عن طريق رحلة مباشرة، فيما أكد الاتحاد أن التسجيلات الأولية تتم عن طريق المكاتب الولائية.

ليتم إرسالها إلى المكتب الوطني قبل 25 أفريل. كما حدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين تكلفة الرحلة لفندق بمكة المكرمة يبعد المسجد الحرام 800 متر 249 ألف دينار .

بالنسبة للغرفة الرباعية و269 ألف دينار للغرفة الثلاثية و289 ألف دينار للغرفة الثنائية.

كما حدد الاتحاد كيفية تسديد الدفعة الأولى بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الاستفادة من غرفة رباعية 89 ألف دينار كدفعة أولى.

أما الدفعة الثانية تكون على مدار 10 أشهر بـ16 ألف دينار أما الغرفة الثلاثية يتم تسديد 109 آلاف دينار كشطر أول على أن يتم تسديد الشطر الثاني على مدار 10 أشهر كل شهر 16 ألف دينار.

أما الغرفة الثنائية يتم تسديد 129 ألف دينار كشطر أول أما الشطر الثاني فيتم تسديه على مدار 10 أشهر بدفع 16 ألف دينار شهريا.

كما حدد الاتحاد الشروط المطلوبة للاستفادة من العمرة بالنسبة للرجال، جواز السفر لا يقل عن ستة أشهر وشهادة ميلاد رقم 13.

أما بالنسبة للنساء يجب وجود محرم بالنسبة اللاتي تقل أعمارهن عن 46 سنة، أما المرأة التي يرافقها محرم فتقدم عقد الزواج.

وبالنسبة للمرأة المسافرة من دون محرم يتم تقديم تصريح شرفي للزوج وعقد الزواج، بالنسبة المتوفي زوجها فتقدم شهادة المتوفي زوجها.

وتصريح شرفي للابن وشهادة الميلاد، أما المرأة العزباء ملزمة بتقديم تصريح شرفي من عند الأب وشهادة عدم الزواج.