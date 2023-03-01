عمرة رمضان تصل إلى 45 مليون و280 مليون تكلفة غرفة vip في العشر الأواخر

ستعرف أسعار عمرة رمضان ارتفاعا غير مسبوق، بسبب نظام الحجز الالكتروني للفنادق الذي اعتمدته وزارة الحج السعودية.

خاصة ما تعلق منها بعمرة “VIP” للعشر الأواخر من الشهر الفضيل أين ستصل تكلفة الغرفة إلى مائتان وثمانين مليون سنتيم.

وتسجل السلطات السعودية طلبات بالجملة وغير مسبوقة على عمرة رمضان لموسم 2023، المحلية منها أي الجزائرية وكذا الدولية.

وهو ما أدى إلى المضاربة بالأسعار من طرف الشركات التي أجرت الفنادق مبكرا، حسبما كشف عنه الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار صلاح الدين تومي، في تصريح خص به “النهار أنلاين”.

وأورد ذات المسؤول: “هناك مضاربة في أسعار عمرة رمضان خاصة بمكة المكرمة”. أما على مستوى المدينة –يضيف المتحدث- فالأسعار في ارتفاع مستمر منذ شهر جانفي الماضي.

وأعرب صلاح الدين تومي، عن استيائه من غياب مرافقة من طرف الشريك الجوي. وعدم الكشف عن برنامج رحلات شهر رمضان الفضيل.

قائلا: “عدم إعلان إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن برنامج رحلات العمرة سبب ارتباكا في السوق. وأخرنا في عمليات حجز الفنادق. وأملنا أن تسرع إدارة المؤسسة في توزيع البرنامج على المتعاملين حسب الشروط المطبقة”. قبل أن يشير إلى تعطل ما يسمى بتصاريح الطيران المدني بالنسبة للرحلات الإضافية.

ولدى حديثه عن إجمالي تكلفة أسعار عمرة رمضان، قال محدثنا بأنه تقدر بخمسة وعشرين مليون سنتيم أو أكثر. وقد تصل إلى 45 مليون بالنسبة للفنادق القريبة من الحرم.

أما بخصوص لما يعرف بعمرة “VIP”، فإن نظام الحجز الالكتروني، ساهم في ارتفاع الأسعار إلى حوالي 280 مليون سنتيم خلال العشر الأواخر لأداء هذه المناسك بفنادق من خمس نجوم.

المقصون من الحج بسبب السن سابقا ستعطى لهم الأولوية في 2023

وعلى صعيد مغاير، وفيما يتعلق بالفئة المقصية من أداء فريضة الحج سابقا بسبب السن، أفاد الأمين العام للاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار قائلا “الذين أقصيوا من أداء فريضة الحج لبلوغهم خمسة وستين سنة، بسبب جائحة كورونا. ستعطى لهم الأولوية هذه السنة”.

مشيرا إلى أن بعثة الحج تمكنت من خلال مفاوضاتها مع الأطراف السعودية من الحصول على خدمات المشاعر بأسعار مخفضة.