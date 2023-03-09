عمرة رمضان: خدمات جديدة بالحرم المكي لكبار السن وذوي الهمم

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين عن تعزيز الخدمات المقدمة خلال شهر رمضان.

وتم تخصيص 235 موقعًا للصلاة فى المسجد الحرام و100 موقع في المسجد النبوي. كما رفعت رئاسة كادرها البشري إلى حوالى 12 ألف موظف وعامل من المؤهلين.

وأتاحت 8 آلاف فرصة تطوعية فى 10 مجالات وتحقيق أكثر من 200 ألف ساعة تطوعية خلال شهر رمضان المبارك. ليكون التطوع فى الحرمين الشريفين من أكثر البيئات التطوعية المنظمة فى العالم.

وعلى صعيد متصل، يتم تخصيص خدمات لكبار السن وذوي الهمم. من بينها تخصيص أبواب خاصة لدخولهم وخروجهم بعيدا عن الزحام، وتعزيز خدمة العربات الكهربائية. وزيادة عددها لتصل إلى عشرة آلاف عربة تعمل على مدار الساعة، ويمكن حجزها مسبقًا عبر تطبيق “تنقل”.

وسيتم تطبيق مبادرة معايير الوصول الشامل فى المسجد الحرام وساحاته ومرافقه. لتمكين كافة المستخدمين من الحجاج والمعتمرين والزائرين والعاملين وغيرهم سواءً كانوا من الأشخاص ذوى الهمم الدائمة أو المؤقتة أو كبار السن. أو الأشخاص ذوى الحالات المرضية المختلفة أو الأشخاص تحت أي ظروف معينة. لتمكينهم من الوصول لجميع المرافق والخدمات على حد سواء من غير تفرقة رغم الفروقات الجسدية والعقلية واللغوية. وبدء العمل على تنفيذ حزم الدراسات الاستشارية بالعمل المشترك مع مكتب إدارة المشاريع لدى وكالة التخطيط الاستراتيجى والمبادرات وتحقيق الرؤية.

من جهة ثانية، دشنت الشئون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام، مشروع ” خدمتكم شرف” لخدمة قاصدات المسجد النبوى الشريف.

ويهدف مشروع “خدمتكم شرف” هو رفع نسبة الخدمات النسائية المقدمة، ومعرفة مقترحاتهن أيضا.

وتهتم شؤون الحرمين برحلة المعتمر والمصلى والزائر من وصولهم للساحات الخارجية. وتقديم الخدمات لهم فى المطاف والمسعى وأماكن الصلاة والاعتكاف، والصلاة فى الروضة الشريفة.