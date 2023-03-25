عمرة واحدة في رمضان ولا يسمح بالتكرار

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أنه يحق لكل شخص أداء العمرة في شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط لا يسمح بتكرارها.

وأوضحت الوزارة، أن هذا القرار جاء لأجل إعطاء الفرصة للجميع لأداء العمرة في الشهر الفضيل.

وقالت الوزارة إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر.

كما أكدت أن إصدار التصريح من تطبيق “نسك” ضروري لأداء العمرة، مع وجوب التقيد بالوقت المحدد.

مشيرة إلى أنه لا توجد خاصية للتعديل على مواعيد العمرة ولكن يمكن إلغاء الموعد من خلال تطبيق “نسك” قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

هذا ويتم تحديث المواعيد بصورة دورية، وفي حال عدم العثور على موعد للحجز فيمكن إعادة البحث في وقت لاحق.