عمرة 1444ه.. الترخيص لـ335 وكالة سياحة وأسفار

رخص الديوان الوطني للحج والعمرة، لـ335 وكالة سياحة وأسفار بتنظيم شعيرة العمرة لموسم 1444 هجري. وأوضح المدير العام للديوان، أحمد سليماني، أن إلى غاية الاثنين، تم قبول لـ335 وكالة من بين 581 وكالة سجلت نفسها.

كما أضاف ذات المسؤول، لـ”و.أ.ج”، أنه من الممكن أن يرتفع عدد الوكالات المرخص لها بتنظيم العمرة. بالنظر إلى وجود 55 ملفا آخرا قيد استكمال اجراءات التعاقد.

في حين، أشارسليماني، إلى أنه تم تسجيل 72 ملف غير مكتمل من بين 467 ملف تم تحميله عبر موقع البوابة. والتي تم قبول منها 390 ملفا.

وكان الديوان الوطني للحج، قد دعا كافة وكالات السياحة والأسفار الراغبة في الترشح لتنظيم النشاط موسم 1444 هـ التسجيل. وسحب دفتر الشروط الخاص بهذه العملية عبر البوابة الجزائرية للعمرة، ابتداء من الفاتح سبتمبر إلى غاية يوم الأحد 16 أكتوبر الجاري. على أن يتم “تسليم التراخيص وفقا للمواعيد التي ستحدد عبر البوابة الجزائرية للعمرة”.

كما دعا أصحاب شركات العمرة بالمملكة العربية السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات سياحية جزائرية قصد تنظيم العملية “التسجيل أو تفعيل حساباتها عبر بوابة العمرة الجزائرية في الشق المتعلق بالوكيل السعودي وإدخال البيانات المطلوبة على الرابط https://bawabetelomra.dz” ,و أن فترة التسجيل تبدأ من تاريخ 1 سبتمبر إلى غاية 16 أكتوبر الجاري.

ستعرف أسعار الشعيرة خلال المولد النبوي الشريف لهذه السنة، زيادات متفاوتة مقارنة بالسنوات التي سبقت جائحة “كورونا”، تزيد عن الخمسين ألف دينار، بسبب ارتفاع أسعار الخدمات التي تقدمها السلطات السعودية لفائدة المعتمرين، بما فيها التأشيرة وتكاليف النقل.

وقال رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، مولود يوبي، إن أغلب الوكالات التي باشرت التسويق لعمرة المولد النبوي الشريف، اعتمدت أسعارا متفاوتة تراوحت بين واحد وعشرين واثنين وعشرين مليون سنتيم، وهي أسعار مرتفعة عن تلك المعتمدة قبل جائحة “كورونا” بستة وسبعة ملايين سنتيم، بعدما كانت تقدر بخمسة عشر مليون سنتيم.