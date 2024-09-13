عمرة 2024.. الجوية الجزائرية تذكر المعتمرين برقمها الأخضر

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان لها، اليوم الجمعة، عن إطلاق رقم أخضر لمرافقة المعتمرين في البقاع المقدسة.

وجاء في البيان، أنه مع بداية موسم العمرة 2024، وبفضل الرقم الاخضر المجاني يمكن للمعتمرين الاستفادة من الدعم الكامل على مدار العام.

وأوضحت الجوية الجزائرية، أن الرقم الأخضر يتيح للمعتمرين التواصل بسهولة مع مركز الاتصال. للحصول على المساعدة في كل ما يتعلق برحلتهم سواء استفسارات أو اضطرابات في رحلاتهم.

وذكرت شركة النقل الجوي، أنه تم اعتماد هذا الرقم (9668008500585+) من قبل. خصيصا لمرافقة ضيوف الرحمن في البقاع المقدسة.

كما توفر الجوية الجزائرية، من خلال هذا الرقم، حلولا فورية للمعتمرين الذين تأخروا أو فاتتهم رحلتهم، بالتنسيق مع وكلاتها في المملكة العربية السعودية..