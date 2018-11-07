عمروش:”سعيد بتحقيق الفوز وشكرا لجماهير النصر”

إعتبر مدرب مولودية الجزائر عادل عمروش الفوز المُحقق أمسية اليوم الأربعاء ضد النصر السعودي بالثمين.

وقال عمروش في الندوة الصحفية التي أعقبت اللقاء الذي إنتهى بفوز العميد بهدف دون رد في ذهاب الدور ال16 لكأس زايد للأندية الأبطال.

“لم نعتمد على الهجومات المعاكسة في لقاء اليوم وإنما فضلنا الإستحواذ على الكرة لأن ذلك يُساعدنا على الدفاع ومن ثما إستغلال أخطاء الخصم”.

“أعرف إمكانيات فريقي وأعرف ما الذي يستطيع كل لاعب تقديمه فوق المستطيل الأخضر لذلك وضعت خطة وفق ذلك وكيما يقول المثل “إلبس على قدك””.

“شكرا لجماهير النصر التي صفقت علينا في نهاية المواجهة.. أحب فريق النصر وكنت أتمنى لو جرى اللقاء في ملعب أكبر للإستمتاع أكثر بالحضور الجماهيري”.