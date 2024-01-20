عمروش:”لن أتحدث كثيرا.. سأستأنف ضد قرار توقيفي”

أكد المدرب الجزائري على رأس العارضة الفنية لمنتخب تنزانيا، عادل عمروش، اليوم السبت، إستئنافه قرار توقيفه من قبل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”.

والذي صدر كعقوبة بحق المدرب الجزائري، بالإيقاف لثمانية مواجهات وغرامة قدرها 10 ألاف دولار، على خلفية تصريحاته الأخيرة المتعلقة بالكولسة في أروقة الكاف.

ونشر الصحفي Osasu Obayiuwana بشبكة “بي بي سي”، حوار جمعه مع المدرب عادل عمروش، والذي كشف الأخير من خلاله أنه سيستأنف قرار توقيفه من قبل الكاف.

وأوضح عمروش عن طريق منشور الصحفي عبر منصة “إكس”:””سأستأنف بالتأكيد ضد قرار توقيفي”.

وأضاف عمروش:”نصحني المحامي الخاص بي بعدم التحدث إلى وسائل الإعلام، لذلك لا أريد حقًا أن أقول الكثير في الوقت الحالي عن قضيتي”.

كما إستغرب عادل عمروش قرار توقيفه بالقول:”ولكن كيف يمكن أن يتم توقيفي دون تلقي إشعار تأديبي أو جلسة استماع؟ كيف يكون هذا عادلا؟ كيف تكون هناك عدالة؟”.