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الرياضة

عمروش: “أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام مولودية الجزائر”

بقلم عزيز طالبي
عمروش: “أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام مولودية الجزائر”
عمروش
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أبدى مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، خيبته الكبيرة للخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام الضيف مولودية الجزائر.

وقال لطفي عمروش في تصريح عقب المباراة: “أتحمل الخسارة أمام مولودية الجزائر رغم أنني أشرفت على الفريق في حصة واحدة فقط، حاولت أن أبعد الشكوك التي دخلت في نفوس اللاعبين”.

وأضاف عمروش: “حذرت لاعبينا من عودة المولودية في العشرين دقيقة من الشوط الثاني، لكن سوء التمركز وغياب التركيز كلفنا هدفاً”.

وختم لطفي عمروش بالحديث عن التحديات التي تنتظره مع فريقه: “ينتظرنا عمل كبير لتصحيح الأخطاء”.

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