عمروش: “أتحمّل مسؤولية الخسارة أمام مولودية الجزائر”

أبدى مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، خيبته الكبيرة للخسارة القاسية التي مني بها فريقه أمام الضيف مولودية الجزائر.

وقال لطفي عمروش في تصريح عقب المباراة: “أتحمل الخسارة أمام مولودية الجزائر رغم أنني أشرفت على الفريق في حصة واحدة فقط، حاولت أن أبعد الشكوك التي دخلت في نفوس اللاعبين”.

وأضاف عمروش: “حذرت لاعبينا من عودة المولودية في العشرين دقيقة من الشوط الثاني، لكن سوء التمركز وغياب التركيز كلفنا هدفاً”.

وختم لطفي عمروش بالحديث عن التحديات التي تنتظره مع فريقه: “ينتظرنا عمل كبير لتصحيح الأخطاء”.

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