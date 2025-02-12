عمروش: “أشكر لاعبينا على آدائهم والقادم سيكون أصعب”
بقلم كريم تيغرمت
أرجع مدرب مولودية البيض، لطفي عمروش، الفضل للاعبيه، في الفوز الثمين المحقق على حساب وفاق سطيف، ضمن الجولة الـ16 من البطولة.
وصرح عمروش، عقب فوزهم بهدف دون رد، أمام الوفاق: “اوجه شكر كبير للاعبينا على أدائهم، والفوز المحقق”.
كما أضاف مدرب مولودية البيض: “اللاعبين طبقوا التعليمات، بما فيهم البدلاء الذين قدموا إضافة كبيرة للفريق بدخولهم”.
وشدد المدرب لطفي عمروض على ظرورة مواصلة العمل بجهد مؤكدا: “علينا مواصلة العمل لتحسين الآداء، كون القادم سيكون أصعب”.
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